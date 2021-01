Negli ultimi mesi di presidenza Donald Trump si è vantato di non aver spinto il suo Paese in nuovi conflitti armati durante il suo mandato. Peccato che a causa della pandemia di coronavirus gli Stati Uniti stiano facendo i conti con un numero spaventoso di morti: al momento sono oltre 420.000 ossia più dei soldati americani caduti in guerra. Dopo aver trascurato a lungo l’emergenza sanitaria causata dalla COVID-19 Trump ha avuto il merito di puntare tutto sui vaccini per cercare di riprendere il controllo della situazione.

Grazie ad un partenariato pubblico-privato virtuoso è stato possibile far emergere un vaccino in soli dieci mesi, mentre normalmente sono necessari dai cinque ai dieci anni. Ciò è stato possibile iniettando miliardi di dollari in sovvenzioni per la ricerca da destinare a...