Quando in una partita di calcio la miglior figura in campo la fa l’arbitro, significa che i giocatori non sono stati capaci di pensare, creare e costruire una partita memorabile. Prestando la metafora sportiva alla politica, lo stesso si potrebbe dire a commento del primo faccia a faccia elettorale - guarda caso durato proprio 90 minuti - tra Donald Trump e Joe Biden, il primo deciso a mantenere la propria residenza alla Casa Bianca, il secondo a sfilargliela.

L’unico a salvarsi la faccia durante il match televisivo è stato infatti il moderatore, che ha per lo meno cercato per quanto gli permetteva la sua professionalità di non farsi coinvolgere dal vortice di insulti e parolacce che si è abbattuto sui frastornati telespettatori americani che dovranno eleggere tra un mese il loro prossimo Presidente,...