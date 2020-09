Quando muore un bambino o una bimba il dolore e lo strazio, oltre a travolgere genitori, parenti e conoscenti, colpisce anche obiettivi più lontani; raggiunge, a volte, pure sconosciuti che, appresa, letta (quando finisce sulla stampa) la notizia provano una stretta al cuore e il loro pensiero, non di rado, corre ai propri figlioletti, ai nipotini. Se poi la morte è stata violenta, le inchieste della polizia, della magistratura, gli esami dei periti cercano di ricostruire il perché dei terribili avvenimenti. Le domande sono parecchie: le risposte, spesso, non semplici da dare. Adesso, la cronaca ci segnala quanto avvenuto in Germania, nella cittadina di Solingen, in Vestfalia, dove una madre di 27 anni ha ucciso i suoi cinque bambini prima di tentare il suicidio gettandosi sotto un treno:...