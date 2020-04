C’è qualcosa, nell’immensa produzione della creatività umana, in grado di esprimere la lotta di oggi contro la pandemia? Nell’anno beethoveniano la Quinta sinfonia, oltre ogni dubbio. Nella compiuta perfezione dei quattro movimenti: I) il contrasto tra forze avverse e sprazzi di luce, spenti dalla fatale sentenza; II) la fiera ma anche dolorosa, perché titubante e non definitiva, serenità; III) l’agitata, turbinante inquietudine sul bordo del precipizio, che cede il passo, dopo un enigmatico passaggio carico d’attesa, senza soluzione di continuità e con un crescendo abbagliante, (IV) alla fanfara della vittoria. Per la quale «nessuna orchestra deve sembrare troppo possente, nessuna sala da concerto troppo vasta» (Giovanni Carli Ballola). Se il segno caratteristico della musica beethoveniana...