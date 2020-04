Di tutte le arene svizzere che resteranno chiuse al pubblico per le prossime settimane e forse mesi, ce n’è una speciale e simbolica: quella del Circo Knie. Venerdì, nel pomeriggio - a una manciata di giorni dalla grande première della tournée 2020 che avrebbe dovuto svolgersi a Rapperswil sotto un nuovo megatendone da 2.100 spettatori – Fredy e Geraldine Knie, i clown e gli acrobati che sotto il tendone stavano provando gli ultimi dettagli del nuovo spettacolo hanno avuto conferma di quello che purtroppo temevano: niente manifestazioni con più di cento spettatori in tutta la Svizzera sino a fine aprile. La decisione - dettata da imperativi di sicurezza sanitaria nazionale - significa per il circo la cancellazione di 38 spettacoli in dieci località, per un totale stimato di 80.000 spettatori,...