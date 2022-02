Delle criptovalute si è detto tutto e il contrario di tutto. Sono state definite una rivoluzione paragonabile a Internet, una bolla colossale, la finanza del futuro, la nuova rete di pagamento dei delinquenti. Può essere che siano vere tutte le affermazioni qui sopra. Di fatto, ad oggi sono riuscite a conquistare una fetta minima dei pagamenti internazionali e in molti Paesi sono poco o per nulla tollerate dalle autorità. Spesso sono coinvolte in operazioni economico-finanziarie poco pulite (le autorità USA hanno appena sequestrato ben 3,6 miliardi di dollari in bitcoin, bottino di un attacco hacker di cinque anni fa sul sito di scambio Bitfinex) e come investimento assomigliano più a una normale asset class soggetta a domanda, offerta e speculazione, piuttosto che a un bene rifugio come l’oro....