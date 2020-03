Nell’emergenza che mette tutti in difficoltà capiamo meglio quanto sia importante uno Stato con i conti in ordine. Cittadini e imprese pagano imposte e tasse affinché lo Stato faccia quel che dev’essere fatto in situazione di normalità, ma anche perché faccia quel di più che serve in una situazione di emergenza. Il patto tra il cittadino che contribuisce e lo Stato che preleva si basa su tali principi. Per questo chi governa deve gestire con senno e rigore le risorse affidategli da persone e imprese. Uno Stato che sperpera i soldi pubblici in periodi normali, che inanella deficit anno dopo anno e accumula un debito insostenibile, nel momento del bisogno straordinario non ha i mezzi straordinari per agire. Lo abbiamo visto in questi giorni. Il Consiglio federale ha messo sul piatto 10 miliardi...