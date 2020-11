Non ci siamo. Saremo anche in conflitto d’interesse, ma di fronte alle spiegazioni forniteci dall’Ufficio federale della sanità pubblica non può non prevalere lo sbigottimento. Con tanti cari saluti alla considerazione per gli sport professionistici. Leggere che il solo modo per scongiurare le quarantene «è evitare qualsiasi contatto stretto al di fuori della squadra» sa tanto di presa per i fondelli. In realtà a Berna fa comodo sbandierare il concetto di federalismo e nascondersi dietro la legge sulle epidemie.

E così lo scaricabarile va avanti che è un piacere: club e Lega (alla buon’ora) chiamano in causa l’autorità federale, che a sua volta rimanda alle competenze dei medici cantonali. I quali, senza un cambio di paradigma su scala nazionale, continuano giustamente ad agire secondo coscienza...