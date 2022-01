Dovremmo essere molto sbadati per dimenticare il Giorno della Memoria in Ticino. Merito anche di nuove importanti acquisizioni storiche sul numero degli ebrei accolti alle nostre frontiere (più numerosi di quanto supponeva il rapporto Bergier, almeno in Mendrisiotto), puntualmente illustrate dallo studioso Adriano Bazzocco sull’ultimo numero dell’Archivio storico ticinese.

Un ottimo documentario di Ruben Rossello alla RSI ci ha poi spiegato le vere ragioni per cui nel 1943 l’allora 13.enne Liliana Segre fu respinta alla frontiera di Arzo: in quei giorni Berna aveva ordinato di stringere le maglie dell’accoglienza per timore di non riuscire a fronteggiare l’arrivo in massa degli ebrei. E lei, di conseguenza, fu sospinta verso Auschwitz. Nel frattempo, ci raggiungono narrazioni di senso opposto,...