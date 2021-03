Proponendosi come nuovo segretario del Partito democratico, PD, al posto del dimissionario Nicola Zingaretti, il fondatore e leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, ha aggiunto un altro anello alla catena di stravaganze e di provocazioni che caratterizzano la storia della sua rapida ascesa nel mondo della politica italiana. D’altra parte della stravaganza come deliberato strumento di affermazione di nuove forze politiche non mancano casi anche in altri contesti: si pensi ad esempio a ciò che sulla scena politica ticinese fu Nano Bignasca.

Qualche giorno prima Grillo era sceso con la testa racchiusa in un casco da astronauta dall’auto con cui era venuto a Roma per presiedere un cruciale vertice del suo partito. Togliendosi poi il casco davanti ai cronisti e ai fotografi ammassati all’ingresso...