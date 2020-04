La pandemia con cui siamo confrontati ormai da settimane non sarà forse come una guerra ma è qualcosa che lascerà una ferita profonda. Il coronavirus non solo ha sconvolto il nostro modo di vivere e infonde grandi timori, sia dal punto di vista sanitario, sia da quello economico, ma ha colpito direttamente molte famiglie. Vi è chi è in ansia per un parente finito in ospedale e chi, peggio ancora, piange un proprio caro. È giusto quindi tenere costantemente informata la popolazione sull’andamento dell’epidemia e sui metodi per contrastare la sua diffusione. Non va però dimenticato che nel mondo continuano a persistere minacce di altro tipo che non andrebbero sottovalutate.

Vi sono addirittura dei regimi che approfittano dell’emergenza coronavirus per giustificare comportamenti in aperto contrasto...