Fino a qualche decennio fa c’erano diversi marchi – proprio non ce la faccio a chiamarli brand – verso i quali gli svizzeri nutrivano una fiducia sconfinata. Basterebbe pensare alla Swissair o ai numerosi operatori a livello finanziario. Oggi la situazione è molto cambiata, tanto che secondo molti la Swissair, per esempio, ci ha traditi. La fiducia va infatti guadagnata e mantenuta. E se non si riesce, ci sono numerosi altri marchi pronti a sgomitare per un posto nella stima degli svizzeri.

Però, un settore dove forse la fiducia dei consumatori non è mai venuta meno è quello del cioccolato. Quando si parla di «cioccolato svizzero» si va sul sicuro: fiducia vuol dire qualità. Ben difficilmente si può essere ingannati. Così, indovinate un po’ quale azienda nel nostro Paese è in testa alla classifica...