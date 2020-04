I musei sono chiusi. Anzi, no. Sono più aperti che mai, se è vero che ad allontanare l’arte dagli uomini del nostro tempo è la frenesia di una vita ridotta a catena di montaggio. Se le porte dei musei oggi sono chiuse, c’è un formidabile «Apriti Sesamo» che ti permette di gustare finalmente le opere d’arte in solitario raccoglimento (era ora, grazie, distanza sociale!).

La parola magica è web: un tappeto volante che ti conduce di sala in sala, che puoi fermare davanti a un quadro, avvicinarti per cogliere un dettaglio, un’ombra, la vividezza di un colore; tornare indietro e riguardare, senza fare la fila per dare uno sguardo di sfuggita per tre secondi mentre la calca dei visitatori ti spinge verso la successiva sosta di un nanosecondo.

La rivista «AD, art design architecture», propone dal 15...