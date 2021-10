I semi delle piante e dei vegetali più in generale hanno una resistenza incredibile. Molti sono in grado di sopportare condizioni climatiche davvero avverse e custodiscono con successo al loro interno il soffio di una vita che tornerà a germogliare e a svilupparsi non appena si presenteranno il momento e il giusto tipo di terreno per attecchire. Trasportati dal vento, dagli animali e dall’uomo – spesso del tutto inconsapevolmente, per quanto riguarda noi sapiens – i semi sono capaci di attraversare i continenti, andando così a colonizzare terre per loro nuove e lontane. Come è accaduto con le palme che troviamo in Ticino e di cui si parla nel CorrierePiù alle pagine 16 e 17.

I vegetali e le piante che si installano in un nuovo territorio non esitano a dispiegare le armi di cui li ha dotati Madre...