Juliette Kayyem, analista di sicurezza nazionale, si allarma dagli schermi della CNN: «L’Unione europea sta costruendo un muro tutt’intorno a noi americani». Significativo che un giorno dopo sul Washington Post campeggi una grande foto di Donald Trump volato a San Luis in Arizona per celebrare il compimento di 200 miglia (322 chilometri) di muro costruito ai confini con il Messico. Un segno di come il presidente sia ormai tutto proiettato sul fronte interno. Il flop del recente comizio di Tulsa (macchie di sedili vuoti in uno stadio usato per i grandi raduni di folla) e i sondaggi, a favore dell’avversario democratico Joe Biden, lo spingono a rispolverare i temi vincenti della campagna elettorale 2016. Primo fra tutti l’immigrazione.

Intanto lo stesso Trump lunedì sera ha firmato un ordine esecutivo...