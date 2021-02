Berna conferma la sua linea di grande cautela ma presta maggiore ascolto ai Cantoni: riapertura a tappe confermata dal 1. marzo e disponibilità a valutare intervalli di tempo più brevi per gli allentamenti successivi come richiesto, ad alta voce, anche dal Ticino. Il Consiglio federale è disposto dunque a riconsiderare la strategia cautelativa «mese per mese» ma tutto dipenderà dall’andamento della curva epidemiologica. La situazione a livello sanitario viene considerata instabile, soprattutto a causa delle varianti: la primavera alle porte non sembra aiutare in questo senso, con le persone che si muovono maggiormente e il virus che, di riflesso, potrebbe circolare con più facilità, come il caso di alcune province della Lombardia sta già dimostrando. Ancora una volta, a pagare lo scotto maggiore...