Finiranno, si spera, i piovaschi insistenti e il maltempo prepotente. Ritroveremo il caldo d’agosto che accompagnò tante nostre estati di passato prossimo e remoto. Se non ora, quando? E così potremo riscoprire anche il fascino della montagna (per coloro a cui piace, per chi ha ancora un po’ di gamba buona, tanto o anche pochissimo, non importa). Appartengo alla generazione delle lunghe villeggiature estive di montagna, con la transumanza familiare in altura, il matriarcato delle mamme e i padri che salivano il fine settimana, le amicizie e gli innamoramenti stagionali, le stelle cadenti e le canzoni stonate e tutte quelle cose lì. E poi, appunto, la scoperta della montagna da salire, quei gironi lenti verso l’alto tracciati dai sentieri che a ogni curva guadagnata ti cambiano l’orizzonte,...