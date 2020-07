Avvertimenti di vita, in questo tempo in cui ritroviamo fra le mani vita più libera, da rigiocare fra molte cautele nel Grande Ballo in mascherina. Si prosegue, dopotutto. Ma avremo affinato il gusto pieno dei giorni rispetto a prima per valorizzare di più il tempo buono che ci attende? Ho i miei dubbi. Inquieto è l’animale umano. Aveva un bel dire Blaise Pascal, già nel Seicento: «La maggior parte dei guai degli esseri umani deriva dal fatto che essi non sanno resistere per più di pochi giorni dentro le quattro pareti di casa». Prediche al vento, anche perché penso che se, poniamo, Cristoforo Colombo avesse dato retta a Pascal, se ne sarebbe rimasto a Genova con un buon libro davanti al focolare e non avrebbe scoperto l’America. Placarsi, agitarsi, sono due condizioni dell’animo umano. Forse...