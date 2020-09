L’ultimo l’hanno recuperato un paio di giorni fa dal vicolo di un noto nucleo medievale del nord Italia. Cercava un ristorante e la fede nelle indicazioni del navigatore satellitare è stata più forte di qualsiasi perplessità oggettiva. Quando anche la tracotanza del suo SUV superaccessoriato ha dovuto arrendersi ai muraglioni del XII secolo che la stavano aprendo come una scatoletta di tonno, alla fine si è arreso, è uscito dal tettuccio e mentre con uno scavatore i soccorritori liberavano le sue, un tempo semoventi, lamiere contorte ai carabinieri che gli chiedevano spiegazioni ha farfugliato: «Scusate, sono debole in geografia. Avevo anche una mappa stradale ma non sapevo come interpretarla». D’altronde scenette simili ormai non fanno quasi più notizia: la nostra Penudria fin dal primo brusco...