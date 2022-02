Quelle che ci arrivano dall’Ucraina sembrano immagini di un’epoca passata, per i giovani d’oggi addirittura remota, mai vissuta, conosciuta solo sui libri di storia: carri armati che attraversano strade fiancheggiate da foreste innevate, soldati in trincea con fucili o mortai in spalla. Scene che agli occhi di non pochi occidentali ricorderanno più che altro un film di Steven Spielberg. Invece, purtroppo per tutti noi, giovani e meno giovani, si tratta di una guerra reale, a poco più di 2 mila chilometri da casa nostra, condotta con armi tradizionali e scenografiche, adatte ai telegiornali, e con altre molto più «invisibili» e tecnologiche. Di fatto, attacchi informatici e propaganda in Rete sono stati indispensabili per preparare il terreno a quello che stiamo vedendo nelle ultime ore. Puntuale,...