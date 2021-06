Dalla mezzanotte di sabato le compagnie aeree della Bielorussia non possono volare nello spazio aereo dell’Unione europea, né far decollare o atterrare i propri aerei dagli aeroporti dei Paesi membri. E’ una delle misure punitive contro la Bielorussia decise il 24 maggio dai leader dei Paesi dell’Unione in risposta al dirottamento a Minsk del volo Ryanair (compagnia immatricolata nella Repubblica d’Irlanda, quindi membro dell’Ue)Atene-Vilnius ordinato dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko per arrestare e deportare in patria il giornalista di opposizione Roman Protasevich. Altre misure sono in arrivo se Unione europea da una parte e Stati Uniti dall’altra voteranno per Minsk una serie di sanzioni economiche, le quali però saranno efficaci solo se estese anche alla Russia, di cui la...