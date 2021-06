Era gente povera quella che si dedicava al contrabbando d’antan, di cui raccontiamo nel CorrierePiù attraverso le parole dello storico ticinese Adriano Bazzocco. Come povere, ai tempi, erano gran parte delle genti che vivevano al di qua e al di là del confine fra la Svizzera e l’Italia. E non solo loro, perché le grandi fatiche del lavoro – in un contesto storico dove la pagnotta la si guadagnava soprattutto con indosso i panni del contadino – un po’ dovunque in questo nostro mondo bastavano appena per garantirsi qualcosa con cui nutrirsi.

Il reato che gli spalloni commettevano – poiché il contrabbando era ed è contemplato come tale nei vari ordinamenti giuridici nazionali – non permetteva loro di incamerare chissà quali fortune. Eppure li vedevi con le pesanti bricolle a premere sulla schiena...