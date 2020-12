Nella società delle immagini che si muovono e scorrono a getto continuo - alla tele, nei video e sui post dei social network che si scrollano a colpi di falange – la fotografia acquista paradossalmente una forza che forse non ha mai avuto. Tempo fa, intervistando Oliviero Toscani, ci eravamo sentiti spiegare che nei filmati le immagini sono in perenne movimento, quindi la nostra mente – guardandoli - perde un mucchio di dettagli, fa fatica a concentrarsi e spesso si smarrisce. Nelle foto questo non avviene: l’immagine è ferma e proprio per questo mette in moto la mente di chi le osserva.

Impossibile non pensare a questa rivelazione visitando la mostra che apre i battenti oggi nel Castelgrande di Bellinzona, dedicata alle prime fotografie del Ticino, tra il 1855 e il 1930 (ne parliamo ampiamente...