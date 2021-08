Sino a qualche anno fa i ciclisti che si incontravano sulle strade, soprattutto in salita, non di rado (specialmente se non molto allenati) grondavano sudore. Pedalavano, pedalavano, pedalavano; sino a quando non raggiungevano un tratto pianeggiante: qui ritrovavano la parola e le conversazioni riprendevano. Sorpassarli con l’auto, quando procedevano in gruppo, anche se uno dietro l’altro, non era semplice. Bisognava essere prudenti e tenersi a distanza di sicurezza per evitare qualsiasi rischio di contatto. Mentre avveniva la manovra, inevitabilmente, con la coda dell’occhio si sbirciava verso gli appassionati del pedale e si vedevano persone di ogni età: giovani, anziani, uomini e donne. Tutti con l’elegante abbigliamento che questo sport esige. Seri e concentrati. Tutti in sella a biciclette...