Vi è mai capitato, visitando una città d’arte, di entrare in una chiesa sconosciuta a cercare riposo e frescura, le gambe stanche, il corpo surriscaldato dall’afa che impazza fuori, tra l’asfalto e le vie di pietra? Non importa che siate convintamente credenti, fedeli in dubbio, agnostici per scelta, per moda o per noia, atei inconsapevoli, o fieri mangiapreti: qualsiasi cosa possiate pensare dell’ipotesi di Dio e di un mondo ultraterreno, quella è un’esperienza trascendentale.

C’è qualcosa che ci supera, tra le navate di una chiesa vuota o semivuota trovata per caso mentre vaghiamo senza meta. Non è solo la sensazione fisica di ristoro, il rifugio nella penombra per gli occhi abbagliati, le panche in legno massiccio per sedersi e indugiare un po’, tra sé e sé (o tra sé e Dio, naturalmente),...