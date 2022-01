Fino ad alcuni anni fa certi osservatori deploravano i tassi di interesse bassissimi o nulli in quanto danneggiavano i risparmiatori. Altri però sostenevano che non si poteva criticare il comportamento delle banche centrali e che anche in passato accadeva sostanzialmente la stessa cosa. Infatti, i tassi di interesse erano positivi ma l’inflazione a sua volta era alta per cui i risparmiatori in termini reali non ricevevano niente. I primi ammettevano questa circostanza, però aggiungevano che con la politica del denaro facile si era creato un potenziale inflazionistico preoccupante. I fatti stanno dando loro ragione; certamente ora i tassi di interesse si muovono al rialzo, tuttavia, passerà parecchio tempo prima che superino il rincaro. In sintesi, si può dire quanto segue: i difensori dei banchieri...