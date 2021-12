La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) fa un lavoro di analisi serio e importante, ma la sua politica di comunicazione a volte presenta aspetti sconcertanti. “Previsioni economiche: la ripresa si fa attendere” è il titolo del suo ultimo comunicato, in ordine di tempo, sull’economia elvetica. Non si capisce il fondamento di questo titolo, visto che nello stesso comunicato sono elencati bene i dati di una ripresa che in Svizzera nel 2021 è stata marcata, dopo una caduta nel 2020 che è stata più contenuta di quelle di molte altre economie. Quanto al 2022, la SECO lima in effetti le sue previsioni precedenti, ma il tasso di crescita indicato è ancora di tutto rilievo.

Potrebbe trattarsi di un eccesso di cautela ufficiale elvetica, come già abbiamo visto nelle previsioni dell’anno scorso sulla...