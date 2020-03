La scaramuccia Berna/Ticino è sanata, come previsto. Voltiamo pagina. Leggiamo tanti sermoni su quel che abbiamo fatto e su quel che siamo stati prima del coronavirus e su quel che invece dovremmo fare o non fare più, essere o non essere più, dopo il coronavirus. Sembra quasi che fino al gennaio 2020 l’umanità sia vissuta, abbia lavorato, si sia impegnata, abbia acquistato, si sia divertita, abbia viaggiato secondo canoni incivili, disumani. «Gli è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare»: Umberto Eco teorizzerebbe oggi la fenomenologia di Gino Bartali. Ma se, anziché fare speculazioni sul prima e sul dopo, proiettando sugli altri quelli che inappellabilmente reputiamo essere vizi senza virtù, se anziché fare questo, dicevamo, ci concentrassimo sul qui e ora? C’è molto da fare oggi, anche se...