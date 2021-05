Chissà dove ha trovato la forza di rimanere ai box sino alla fine della gara, guardando la corsa insieme ai meccanici. La tenacia di un pilota si valuta anche attraverso queste cose e vedere Leclerc un po’ sperso - in abiti civili - mentre i suoi rivali erano impegnati nel Gran Premio di Monaco, ci ha fatto una grande tenerezza. Non disgiunta da un retrogusto amaro, perché senza di lui la Ferrari ha perso la possibilità di vincere, di tornare a far esultare i suoi tifosi. Ma c’è un paradosso in questa storia che ha dell’incredibile. Leclerc sabato aveva ottenuto una esplosiva pole position, dopo di che – cercando di fare ancora meglio – era andato a sbattere. Si temeva che nel botto alla curva delle Piscine si fosse rotta la scatola del cambio, la cui sostituzione avrebbe comportato l’arretramento...