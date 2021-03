Lo dico senza giri di parole: chi paragona la vittoria di Vaduz a quella ottenuta a Sion, sbaglia. Saranno pure identiche nella forma, con due rotondi 3-0 rifilati ad entrambe le avversarie, ma i contenuti non potrebbero essere più differenti. Nel Principato ho visto una squadra rinvigorita e carica di entusiasmo, che ha mostrato il suo miglior volto da settimane a questa parte. Sì, quella di Vaduz è stata una vittoria cercata e ottenuta in maniera consapevole, affrontando con personalità e senza paura un avversario che - a conti fatti - non era di certo il Real Madrid.

Il merito, a parer mio, va dato in primis a Maurizio Jacobacci. Il mister ha saputo fare i cambiamenti giusti, sia nel modulo che negli interpreti. Una modifica all’assetto che ha dato una scossa al gruppo, permettendo soprattutto...