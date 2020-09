Maledetta bolla, avranno pensato Phil Foden e il compagno di merende Mason Greenwood. Già, essere a Rejkyavik e non poter neppure festeggiare il debutto con la nazionale inglese. No, non è vita questa. E allora, la brillante coppia ha (avrebbe) deciso di rompere il protocollo UEFA invitando due ragazze in albergo. Oddio, parlare di assembramento è sbagliato. Ma le regole sono regole e, nel caso specifico, sono state violate. La vicenda è emersa grazie alle attività social piuttosto febbrili delle citate ragazze. Giornali islandesi sul pezzo, scoop e polemicuccia servita ai tabloid britannici. Ci immaginiamo il ct Gareth Southgate, all’indomani, con la faccia imbronciata ma nemmeno troppo: «Spero che vi siate divertiti, almeno». Eccome, altro che PlayStation e analisi video della partita.

