Alla fine la ragazza ha rotto il silenzio. Quando ci siamo visti faccia a faccia, ha raccontato d’un fiato gli appuntamenti stabiliti in chat su WhatsApp per indicare il luogo di ritrovo, i raduni clandestini e le corse notturne con auto e moto lanciate a velocità spaziali sulle nostre strade. Secondo la sua testimonianza succede tutti i weekend (vedi «Dentro la notizia»).

Le sue parole danno da pensare: «Bisogna capire che prima della pandemia in inverno i ragazzi la sera andavano al bar, perché faceva freddo. Nel periodo in cui i bar sono rimasti chiusi, invece, si ritrovavano in macchina per stare al caldo e facevano i drifting. Sempre più gente lo fa, gente tra i 18 e i 25 anni, quella fascia lì». Immaginate bolidi che sgommano sulla ghiaia mentre il veicolo è in perdita di aderenza o si...