Nessuno sa dirci con precisione quando riusciremo a lasciarci alle spalle quell’incubo collettivo chiamato coronavirus. In molti però stanno già valutando le possibili ripercussioni che questa emergenza mondiale avrà sui futuri rapporti politici ed economici tra Stati. In particolare ci si chiede se la globalizzazione dei mercati, così come l’abbiamo vissuta finora conoscerà bruschi cambiamenti. Soprattutto per quanto riguarda l’approvvigionamento di alcuni beni che oggi, alla luce della pandemia in corso, abbiamo scoperto che pur essendo essenziali non sono facilmente reperibili.

Nel mondo dell’economia globale finora una delle grandi priorità per gli investitori è stata quella di avviare attività produttive in Paesi con il costo della manodopera più basso possibile. Poco importa se poi con...