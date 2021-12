Mettiamoci il cuore in pace: da questa cara, vecchia Terra non ci schioderemo tanto in fretta. E non potremo mai arrivare chissà dove, viaggiando nel Cosmo con le missioni spaziali con equipaggi umani. Certo, i sapiens, grazie al progetto Apollo, hanno camminato sulla Luna. E adesso, per un futuro neanche troppo lontano, si conta di lasciare impronte umane sul suolo di Marte, non più solo le tracce delle ruote dei marchingegni – vere e proprie meraviglie tecnologiche – che abbiamo spedito sul Pianeta rosso. Pur non mettendo limite alla provvidenza e soprattutto a una tecnologia che in ogni campo della nostra vita non smette mai di stupire, la logica dice però che nell’infinito degli spazi siderali – magari per trovare nuovi mondi dove perpetuare la storia di questa nostra umanità – non riusciremo...