Per mesi Angelo Renzetti, a gran voce, ha richiesto un «piano B» al proprio staff tecnico. Un’alternativa alla quale attingere in caso di necessità, qualora l’ormai consolidato 3-5-2 (o 5-3-2, questione di prospettive e fasi di gioco) perdesse la sua efficacia. Lo domandava in tempi non sospetti, quando le cose andavano bene, e alla fine i fatti gli hanno dato ragione. Momenti peggiori sono giunti e con essi il bisogno di trovare nuove soluzioni. Maurizio Jacobacci - dal canto suo - è stato bravo a raccogliere il suggerimento. E, dopo un paio di tentativi andati così così, a trovare la quadratura del cerchio. Ora il Lugano - complice anche un gruppo finalmente al completo e senza defezioni importanti - è capace di cambiare volto, adattandosi puntualmente ad avversari e situazioni di gioco....