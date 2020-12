A circa quaranta giorni dalle presidenziali, la scena politica americana è ancora chiamata a convivere con due realtà parallele. Da una parte il «presidente eletto» (questa la dizione esatta del suo periodo di transizione) Joe Biden, eletto a tutti gli effetti, al quale è stata assegnata la protezione prevista per tutti i presidenti e che ha avuto dal presidente in carica Donald Trump il via libera per formare fin d’ora la sua squadra di governo. Per lui, tuttavia, quelle che dovrebbero essere in circostanze normali pure formalità di protocollo, si sono trasformate in importanti appuntamenti cui assolvere con estrema precisione: il giudizio dei Grandi Elettori che fra meno di una settimana si riuniranno, come vuole la prassi elettorale americana, per esprimere il loro voto; il giuramento del...