Andate alle pagine 30 e 31 e osservate le fotografie. Cominciate da quella piccola, in bianco e nero, all’interno dell’immagine a colori che rappresenta una tomba al cimitero ebraico di Pazzallo. Lì è sepolta Alessandrina Krahl, la ragazza nel riquadro, «Drina» come la chiamavano mentre era in vita. Era molto giovane quando ha dovuto abbandonare il mondo, uccisa da nefrite cronica...