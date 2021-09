Il problema è dire le cose, chiamarle con il loro nome responsabilmente. È informare la gente in maniera seria e autorevole, discutere i loro dubbi. È manifestare rispetto e riconoscimento delle persone, non manovrarle soltanto con il denaro. Me lo hanno confermato alcuni interventi del Festival di Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo dove sono andata e tornata. Vi ho tenuto la mia lezione e ho imparato dalle lezioni dagli altri. Ho inoltre ricevuto riscontri delle mie posizioni da quelle per esempio del filosofo Carlo Galli, che notava che il dire che la limitazione della libertà è libertà non è vero e può essere irritante. Non è vero neanche chiamare incentivi i ricatti. Il filosofo è lì per far notare questi aspetti scorretti e per dire che tutto è problema, ma se avanza dubbi, notava...