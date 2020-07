Per chi, come vi scrive, è cresciuto negli anni Sessanta, giocando ai cowboy indossando un poncho ricavato tagliuzzando una coperta della mamma e stringendo tra i denti un pezzetto di liana come fosse un sigaro, Ennio Morricone è stato qualcosa di più di un semplice musicista. Era colui che ha trasformato l’universo western in un qualcosa in cui ognuno di noi poteva tuffarsi: era sufficiente tentare di imitare l’«ah-ee-ah-ee-ah» de Il buono, il brutto e il cattivo o canticchiare (Scion Scion) per ritrovarsi immediatamente nelle torride praterie americane, tra duri senza nome, avventurieri di ogni tipo e canaglie da fissare con uno sguardo di ghiaccio sotto il sole cocente di mezzogiorno prima di freddarle con una rapida estrazione della colt. E anche una volta passata l’infanzia era sufficiente...