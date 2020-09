Alcuni anni fa, all’incirca otto, uscì negli Stati Uniti un libro che in poco tempo divenne un best seller planetario. Si intitolava Quiet. The Power of Introverts in a World that can’t Stop Talking che in italiano uscì tradotto l’anno dopo con il titolo: «Quiet: il potere degli introversi in un mondo che non sa smettere di parlare». Susan Cain, l’autrice di questo libro che ha venduto più di due milioni di copie, è una saggista americana che ha studiato a Princeton e che ha fondato un movimento chiamato «Quiet Revolution» per aiutare tutti gli introversi del mondo e esprimersi meglio. A quel libro della Cain ne sono subito seguiti altri sullo stesso argomento, a metà tra il trattato di psicologia e la voglia di inventarsi una filosofia di vita.

Silenzio non contemplatoMa il 2012 è davvero...