Al surreale non ci si abitua mai completamente. Ci si fa il callo un po’ malvolentieri, d’accordo ma non ci si abitua. Sì, è stato surreale vedere il Bayern di Monaco festeggiare la conquista della sua sesta Champions League in uno stadio desolatamente vuoto. Ma questo, se vi pare, è lo sport all’epoca del coronavirus. L’UEFA, intanto, tira un grosso sospiro di sollievo. La Champions e l’Europa League hanno un vincitore: la stagione è salva. Ed è finita in gloria anche dal punto di vista dello spettacolo e dell’interesse. Le partite ad eliminazione diretta – dopo qualche perplessità iniziale – hanno suscitato l’entusiasmo della maggior parte degli appassionati. Dentro o fuori in una notte: senza troppi calcoli, senza troppe discussioni inutili. Dentro o fuori in una notte, emozioni allo stato...