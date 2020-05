Sulla giustizia penale federale sta tirando da troppo tempo una brutta aria. Una volta passata l’emergenza pandemica, che ha contribuito a relegarne in secondo piano i problemi, sarebbe buona cosa che la politica si assumesse le sue responsabilità con scelte chiare e coerenti. Il processo appena andato a monte contro quattro ex dirigenti del calcio internazionale per la caduta in prescrizione dei reati è l’emblema delle debolezze e della perdita di credibilità della magistratura penale. A partire dal titolare del Ministero pubblico della Confederazione, Michael Lauber, la cui immagine è in caduta libera e per il quale si sta ora facendo concreta la minaccia di destituzione (cfr. pagina 5). Dopo la rielezione lo scorso settembre per il rotto della cuffia, il procuratore generale era diventato...