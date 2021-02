Tema delicato e complesso che coinvolge convinzioni religiose e conquiste della società civile, oppone divergenti visioni culturali. Ho spesso visitato Paesi mussulmani, arabi e non. La mia regola è sempre stata quella del rispetto. Quando si va in casa d’altri si debbono accettare le regole di convivenza, anche se in alcuni casi non condivise. Se ciò disturba si resta a casa propria. Se ben ricordo, critiche furono rivolte alla signora Calmy-Rey, perché anni fa in visita al presidente dell’Iran si è coperta il capo. Critiche fuori posto, ha correttamente evitato di mettere l’Autorità locale in imbarazzo, primo passo della diplomazia. Ho ricevuto da me ospiti mussulmani di stretta osservanza religiosa ed ho evidentemente evitato di stringere la mano alle mogli, nostra usanza che avrebbe messo...