Tutti noi, individualmente e collettivamente, stiamo vivendo un momento difficile, marcato dalla pandemia, dalle restrizioni sociali che essa comporta, e dal blocco economico che tocca buona parte delle aziende e della popolazione. Anche le relazioni personali sono state stravolte, e risultano utili riflessioni come quella riportata nell’intervista qui sopra. Ma forse, senza dimenticare tutto questo e mostrare solidarietà a chi è più colpito e a rischio di noi, dovremmo iniziare una riflessione più profonda, sui valori e sul senso di responsabilità che questa situazione ci porta a rafforzare.

Quando viviamo una crisi, non capiamo che spesso è arrivata per insegnarci qualcosa, per farci fare dei passi in avanti. Sembra incredibile dirlo oggi, ma nella tradizione orientale la crisi viene rappresentata...