I dati della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) sulla crescita in Svizzera nel terzo trimestre indicano un consistente rimbalzo. Considerando il venir meno di molte delle restrizioni legate al coronavirus, che nei tre mesi precedenti si erano fatte sentire sulle attività economiche, un segno positivo era prevedibile. Ma non altrettanto prevedibile era lo spessore della ripresa tra luglio e settembre, che è stato buono. Affermare che l’entità del rimbalzo era scontata, vista la forte caduta del secondo trimestre, sarebbe un errore. La ripresa è stata per alcuni aspetti superiore alle aspettative. E ciò è un buon segnale sulla capacità di tenuta dell’economia elvetica, anche in un contesto così difficile.

Ciò detto, è chiaro che anche i dati del terzo trimestre vanno inquadrati in uno scenario...