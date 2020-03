Il mondo dell’hockey rossocrociato sta vivendo un’attesa lunga e ricca di incertezze. Sullo sfondo di una generale preoccupazione per quanto sta accadendo, bisognerà a breve decidere se e come proseguire la stagione. Ciò che, al momento, rappresenta un bel dilemma. Le cose si stanno però muovendo e già oggi i vertici dell’hockey elvetico si riuniranno per fare il punto della situazione. La Lega terrà infatti in giornata una nuova riunione, ma solo dopo le prossime decisioni del Consiglio federale definirà con più precisione i dettagli di quelli che saranno – se ci saranno – playoff e playout. Intanto con il passare dei giorni la linea di chi non ne voleva sapere di giocare a porte chiuse si sta ammorbidendo: si va insomma verso la disputa di un post season senza pubblico in quello che potremmo...