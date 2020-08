Agosto è agli sgoccioli e le vacanze scolastiche sono ormai finite. Alle spalle ci lasciamo due mesi e mezzo di un’estate che per molti è stata piuttosto insipida, senza (o con poco) sapore di mare, ma contraddistinta dalla scoperta delle bellezze che si trovano sull’uscio di casa, nella nostra Svizzera. In ogni caso, ed è quello che conta, ognuno ha potuto fare come meglio ha creduto, senza trovarsi imbrigliato in divieti o chiusure delle frontiere, fatta eccezione per la misura della quarantena una volta rientrati da Paesi ritenuti «a rischio». L’estate è stata un po’ diversa, ma non ci possiamo lamentare, abbiamo potuto viverla all’insegna della libertà individuale che ha contraddistinto quelle passate. Il coronavirus ci ha sì accompagnato e ha indubbiamente condizionato i nostri comportamenti,...