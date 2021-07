Già prima dell'arrivo della pandemia in non pochi Paesi l'indebitamento pubblico era a livelli eccessivi, tali da frenare la crescita economica nel lungo periodo. Il coronavirus ha poi peggiorato il quadro, a causa di un duplice effetto: da una parte le misure anti virus hanno portato inevitabilmente a contrazioni delle economie e dunque anche a minori entrate pubbliche; dall'altra le spese pubbliche sono aumentate per via dei piani di sostegno alle economie varati da molti governi. I deficit e i debiti pubblici quindi sono cresciuti un po' ovunque, in modo meno dirompente nei Paesi che non avevano un indebitamento alto, in modo più pesante per i Paesi che già prima avevano un debito elevato. Ora che è in atto un rimbalzo e che dunque la crescita economica internazionale sembra destinata, sempre...