I dati sulla discesa della disoccupazione in Svizzera nel 2021 mostrano che il mercato del lavoro elvetico ha non poche frecce al suo arco. In genere ci vuole un po’ di tempo, molti tra gli esperti sostengono come minimo sei mesi, prima che i benefici di una ripresa economica comincino a riflettersi sugli impieghi, perché molte imprese devono avere lo spazio per riorganizzarsi. Questa volta dopo la caduta pandemica del 2020 i tempi per l’inizio della risalita sono stati nel complesso più brevi per i mercati del lavoro di molte economie e la Svizzera si sta distinguendo come uno dei Paesi in cui il recupero è stato più rapido.

Secondo i dati della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), che si basano sui disoccupati registrati negli uffici di collocamento, il tasso di disoccupazione nazionale...