Guardare oltre le stelle e le galassie, spingersi dove mai l’uomo è riuscito a scrutare, fin quasi all’inizio del tempo e dell’universo. Ci sono voluti venticinque anni di lavoro, oltre dieci miliardi di dollari, migliaia di scienziati che hanno speso le loro carriere per progettare, costruire, testare e assemblare il James Webb Space Telescope (JWST). Un gioiello tecnologico frutto di una sfida che ha pochi eguali: il programma Apollo, lo Space shuttle, la Stazione spaziale internazionale. Il nuovo strumento – che verrà lanciato nei prossimi giorni – sarà il successore di Hubble. Il nostro compagno lassù nello spazio che in oltre trent’anni di attività ci ha regalato (e ci regalerà ancora) delle immagini di straordinaria bellezza, come i famosissimi Pilastri della creazione o il campo ultra...